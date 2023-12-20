Савельева Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Авдотья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Савельев Иван Емельянов

Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Савельева) Авдотья Емельянова

Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Савельев Трофим Емельянов

Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Савельев Абрам Емельянов

Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Савельев Казьма Емельянов

Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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