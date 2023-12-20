Савельева Авдотья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Савельева) Авдотья Емельянова
Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савельев Трофим Емельянов
Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Савельев Казьма Емельянов
Отец ребёнка: Савельев Емельян Дмитриев
Смерть
Неизвестно