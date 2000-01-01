Летуновская (не по мужу) (Негодяева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетуновская (не по мужу) (Негодяева) Валентина

Летуновская (не по мужу) (Негодяева) Валентина

avatar

Место рождения

Грачёвка, Оренбургская обл.

Дата рождения

28.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1937

Отец: Негодяев Василий

Мать: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1972

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.11.1974

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Образование
Неизвестно
получила высшее мед.образование и взяла фамилию Летуновская.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close