Летуновская (не по мужу) (Негодяева) Валентина
Место рожденияГрачёвка, Оренбургская обл.
Дата рождения28.09.1937
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1937
Отец: Негодяев Василий
Мать: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1972
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.11.1974
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Образование
Неизвестно
получила высшее мед.образование и взяла фамилию Летуновская.