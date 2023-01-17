Шаповал Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповал Иван Владимирович

Шаповал Иван Владимирович

avatar

Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

01.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1988

Отец: Шаповал Владимир Иванович

Мать: Шаповал Светлана Владимировна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close