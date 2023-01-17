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Шаповал Иван Владимирович
Шаповал Иван Владимирович
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Место рождения
Копейск
, Копейский, Челябинская область
Дата рождения
01.09.1988
Пол
Мужской
Отец
Шаповал Владимир Иванович
1957 г.р.
Мать
Шаповал (Морозова) Светлана Владимировна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1988
Отец:
Шаповал Владимир Иванович
Мать:
Шаповал Светлана Владимировна
Копейск
, Копейский, Челябинская область
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