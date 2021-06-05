Галанкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанкин Владимир Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.08.1937

Дата смерти

05.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1963

Сын: Добровольский Олег Владимирович

Мать ребёнка: Кристофферсон Татьяна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1968

Сын: Добровольский Павел Владимирович

Мать ребёнка: Кристофферсон Татьяна Сергеевна

Смерть
05.06.2021
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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