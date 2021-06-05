Галанкин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения20.08.1937
Дата смерти05.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1963
Сын: Добровольский Олег Владимирович
Мать ребёнка: Кристофферсон Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
03.03.1968
Сын: Добровольский Павел Владимирович
Мать ребёнка: Кристофферсон Татьяна Сергеевна
Смерть
05.06.2021
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область