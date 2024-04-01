Wilt (Forry) Lydia
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1812
Дата смерти08.09.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
19.08.1836
Дочь: (Wilt) Imilda Arabella
Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander
Рождение ребёнка
26.05.1838
Сын: Wilt Philetus Forry
Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander
Рождение ребёнка
11.07.1840
Дочь: (Wilt) Adalaide
Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander
Рождение ребёнка
05.02.1842
Дочь: (Wilt) Amanda C.
Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Wilt) Lydia
Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander
Рождение ребёнка
04.01.1848
Сын: Wilt William Jr. Alexander
Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander
Смерть
08.09.1888
Похороны
После 08.09.1888