Wilt (Forry) Lydia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wilt (Forry) Lydia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1812

Дата смерти

08.09.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1835

Муж: Wilt William Sr. Alexander

Рождение ребёнка
19.08.1836

Дочь: (Wilt) Imilda Arabella

Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander

Рождение ребёнка
26.05.1838

Сын: Wilt Philetus Forry

Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander

Рождение ребёнка
11.07.1840

Дочь: (Wilt) Adalaide

Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander

Рождение ребёнка
05.02.1842

Дочь: (Wilt) Amanda C.

Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Wilt) Lydia

Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander

Рождение ребёнка
04.01.1848

Сын: Wilt William Jr. Alexander

Отец ребёнка: Wilt William Sr. Alexander

Смерть
08.09.1888
Похороны
После 08.09.1888

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