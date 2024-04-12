Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Олимпиада Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мелания Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Юрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Смерть
Неизвестно