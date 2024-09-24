Иванова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Ефим

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ефимов Василий

Отец ребёнка: Савин Ефим

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Ефимов Яков

Отец ребёнка: Савин Ефим

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.

Сын: Ефимов Павел

Отец ребёнка: Савин Ефим

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.1873 ст.

Дочь: Ефимова Елена

Отец ребёнка: Савин Ефим

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.04.1875 ст.

Дочь: Ефимова Александра

Отец ребёнка: Савин Ефим

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.10.1877 ст.

Дочь: Ефимова Параскева

Отец ребёнка: Савин Ефим

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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