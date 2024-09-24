Иванова Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Ефим
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ефимов Василий
Отец ребёнка: Савин Ефим
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Ефимов Яков
Отец ребёнка: Савин Ефим
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.
Сын: Ефимов Павел
Отец ребёнка: Савин Ефим
Рождение ребёнка
14.05.1873 ст.
Дочь: Ефимова Елена
Отец ребёнка: Савин Ефим
Рождение ребёнка
18.04.1875 ст.
Дочь: Ефимова Александра
Отец ребёнка: Савин Ефим
Рождение ребёнка
11.10.1877 ст.
Дочь: Ефимова Параскева
Отец ребёнка: Савин Ефим
Смерть
Неизвестно