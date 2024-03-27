Тажетдинова Халися
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамшетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тажетдинова) Няфижан
Отец ребёнка: Тажетдинов Фаттахетдин
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тажетдинов Абдулхак
Отец ребёнка: Тажетдинов Фаттахетдин
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тажетдинов Фаттахетдин
Рождение ребёнка
15.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тажетдинов Фаттахетдин
Смерть
Неизвестно