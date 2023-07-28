Харохордин Григорий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1895
Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Павло-Антоновка, Преображенка, Приютное, Пронькино за 1895 г. 1 января 1895 — 31 декабря 1895 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №... Показать все
Смерть
Неизвестно