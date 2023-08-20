Ильченко (Ефимова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльченко (Ефимова) Ольга Васильевна

Ильченко (Ефимова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Василий Ефимович

Мать: Ефимова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Ивченко Максим Александрович

Отец ребёнка: Ивченко Александр

Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Ивченко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ивченко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close