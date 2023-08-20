Ильченко (Ефимова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Василий Ефимович
Мать: Ефимова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Ивченко Максим Александрович
Отец ребёнка: Ивченко Александр
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Ивченко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ивченко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивченко Александр