Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.03.1903

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1903

Отец: Ефимов Косьма Иванович

Мать: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Жан Никифорович

Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Крещение
01.04.1903
Бракосочетание
03.12.1924

Муж: Богатырев Никифор Георгиевич

Запись 156 . Дело: Р-1700 3 2
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928

Сын: Богатырев Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1927

Сын: Богатырев Юрий Никифорович

Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1937

Дочь: Вяткина (Богатырева) Муза Никифоровна

Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Около 1990
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.