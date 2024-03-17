Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна
Место рождения
Дата рождения29.03.1903
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Жан Никифорович
Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич
Крещение
01.04.1903
Бракосочетание
03.12.1924
Запись 156 . Дело: Р-1700 3 2
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928
Сын: Богатырев Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Богатырев Юрий Никифорович
Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич
Рождение ребёнка
28.05.1937
Дочь: Вяткина (Богатырева) Муза Никифоровна
Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич
Смерть
Около 1990
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)