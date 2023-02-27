Дудин Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дудин Козьма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Дудин Антип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дудин Захар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дудин Степан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1830