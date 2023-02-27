Дудин Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дудин Козьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Дудин Антип

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дудин Захар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дудин Степан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1830

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