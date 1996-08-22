Клюев Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1930

Дата смерти

22.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1930

Отец: Клюев Александр Степанович

Мать: Клюева Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.08.1996

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