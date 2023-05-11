Надточая Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиДо 1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ветрушина (Надточая) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Надточий Степан Федорович
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Надточая) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Надточая) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович
Смерть
До 1801