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Надточая Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

До 1801

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надточий Фёдор Кодратович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ветрушина (Надточая) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Надточий Степан Федорович

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Надточая) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Надточий Иван Федорович

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Надточий Евмен Федорович

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Надточая) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кодратович

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1801
Криски, Чернігівська область

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