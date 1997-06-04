Григорова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1924

Дата смерти

04.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1951

Дочь: Иванова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Григоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1959

Дочь: Дребант Галина Михайловна

Отец ребёнка: Григоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1961

Дочь: Гуськова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Григоров Михаил Васильевич

Смерть
04.06.1997

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