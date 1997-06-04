Григорова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1924
Дата смерти04.06.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1951
Дочь: Иванова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Григоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1959
Дочь: Дребант Галина Михайловна
Отец ребёнка: Григоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1961
Дочь: Гуськова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Григоров Михаил Васильевич
Смерть
04.06.1997