Соколова (Маркеллова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Маркеллова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.03.1884

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1884

Отец: Маркеллов Семен Маркеллович

Мать: Маркеллова (Нечаева) Александра Вениаминовна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 8 | Похозяйственная книг... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
03.03.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 8
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Сын: Соколов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
05.06.1908

Муж: Соколов Иван Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Дочь: (Соколова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: (Соколова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1915

Дочь: (Соколова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154
Рождение ребёнка
04.08.1920

Дочь: (Соколова) Христина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 45
Рождение ребёнка
26.07.1922

Дочь: (Соколова) Руфина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 45
Рождение ребёнка
03.04.1926

Сын: Соколов Александр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 45
Смерть
После 1942

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