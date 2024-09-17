Соколова (Маркеллова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.03.1884
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
02.03.1884
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 8 | Похозяйственная книг... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
03.03.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 8
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
05.06.1908
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Дочь: (Соколова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: (Соколова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1915
Дочь: (Соколова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154
Рождение ребёнка
04.08.1920
Дочь: (Соколова) Христина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 45
Рождение ребёнка
26.07.1922
Дочь: (Соколова) Руфина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 45
Рождение ребёнка
03.04.1926
Сын: Соколов Александр Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 45
Смерть
После 1942