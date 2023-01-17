Кривоножков(Кривоношков) Яков Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножков(Кривоношков) Яков Антонович

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Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Мать: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоношкова Мария (Степановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоножков(кривоношков) Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)

Смерть
1799
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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