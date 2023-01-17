Кривоножков(Кривоношков) Яков Антонович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоножков(кривоношков) Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария (Степановна)
Смерть
1799