Хвостикова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1904
Дата смерти29.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1930
Сын: Хвостиков Иван Филиппович
Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич
Рождение ребёнка
09.06.1931
Сын: Хвостиков Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич
Рождение ребёнка
10.09.1933
Дочь: Полторакова Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Хвостикова Александра Филипповна
Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич
Смерть
29.09.1986