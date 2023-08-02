Хвостикова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1904

Дата смерти

29.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1930

Сын: Хвостиков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич

Рождение ребёнка
09.06.1931

Сын: Хвостиков Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич

Рождение ребёнка
10.09.1933

Дочь: Полторакова Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Хвостикова Александра Филипповна

Отец ребёнка: Хвостиков Филипп Ильич

Смерть
29.09.1986
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