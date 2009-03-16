(Поварницина) Ольга Одна Из Двойни Борисовна
Место рожденияпос.Шакша, Уфимский район, БАССР
Дата рождения18.04.1968
Дата смерти16.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1968
Отец: Поварницин Борис Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
пос.Шакша, Уфимский район, БАССР
Смерть
16.03.2009
пос.Шакша, Уфимский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
пос.Шакша, Уфимский район, РБ, РФ