(Поварницина) Ольга Одна Из Двойни Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поварницина) Ольга Одна Из Двойни Борисовна

Место рождения

пос.Шакша, Уфимский район, БАССР

Дата рождения

18.04.1968

Дата смерти

16.03.2009

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1968

Отец: Поварницин Борис Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

пос.Шакша, Уфимский район, БАССР
Смерть
16.03.2009
пос.Шакша, Уфимский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
пос.Шакша, Уфимский район, РБ, РФ
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