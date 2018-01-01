Богданов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Богданова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Людмила Владимировна

Смерть
2018
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