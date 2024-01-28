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Бахарева Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Осип Семенович

Рождение ребёнка
1702

Дочь: (Бахарева) Стефанида Осиповна

Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Бахарев Киприан Осипович

Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Бахарев Родион Осипович

Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Бахарев Андрей Осипович

Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
После 1710

Сын: Бахарев Трофим Осипович

Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
После 1710

Сын: Бахарев Лука Осипович

Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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