Бахарева Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Дочь: (Бахарева) Стефанида Осиповна
Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович
Рождение ребёнка
После 1710
Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович
Рождение ребёнка
После 1710
Отец ребёнка: Бахарев Осип Семенович
Смерть
Неизвестно