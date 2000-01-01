Коробейникова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Коробейников Яков Матвеевич
Мать: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ситников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Василий Иванович
Отец ребёнка: Ситников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ситников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситников Иван
Смерть
Неизвестно