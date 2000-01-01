Коробейникова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Коробейников Яков Матвеевич

Мать: Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ситников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Василий Иванович

Отец ребёнка: Ситников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ситников Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Иван

Смерть
Неизвестно
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