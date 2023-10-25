Степанов Артем Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Артем Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985

Отец: не указан

Мать: Степанова Галина Георгиевна

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