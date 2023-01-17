Костев Андрей Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1946
Дочь: Бударина Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Костева Ольга Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1971
Похороны
08.11.1971
Гречухи, Жлобинский район, Гомельская область