Костев Андрей Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костев Андрей Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1946

Дочь: Бударина Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Костева Ольга Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1971
Похороны
08.11.1971
Гречухи, Жлобинский район, Гомельская область
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