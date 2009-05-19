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Чернышев Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1941

Дата смерти

19.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1941

Отец: Чернышев Андрей Дмитриевич

Мать: Чернышева Анна

Рождение ребёнка
23.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Маргорита Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Маргорита Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Маргорита Ивановна

Смерть
19.05.2009
Похороны
Неизвестно
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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