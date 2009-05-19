Чернышев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1941
Дата смерти19.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1941
Отец: Чернышев Андрей Дмитриевич
Мать: Чернышева Анна
Рождение ребёнка
23.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышева Маргорита Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышева Маргорита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2009
Похороны
Неизвестно
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область