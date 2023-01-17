Сухов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Борисовна