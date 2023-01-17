Сухов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Юрий Владимирович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

25.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Борисовна

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