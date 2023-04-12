Вознюк Франц Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо ?.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1944
Мать ребёнка: Наталья Гавриловна
Хмельницкая область, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Директор маслозавода
Место жительства
Неизвестно
село Коровье, Хмельницкая область, Украина
Смерть
Около ?.07.1944