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Вознюк Франц Людвигович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около ?.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1944

Сын: Вознюк Алик Францевич

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор маслозавода
Место жительства
Неизвестно
село Коровье, Хмельницкая область, Украина
Смерть
Около ?.07.1944
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