Рапопорт (Аксельрод) Генендель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапопорт (Аксельрод) Генендель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1898

Дата смерти

22.01.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1921

Сын: Рапопорт Аркадий Ефимович

Отец ребёнка: Рапопорт Хаим Абрамович

Рождение ребёнка
06.09.1923

Сын: Рапопорт Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Рапопорт Хаим Абрамович

г. Перяшин Черниговской области Украинской ССР
Смерть
22.01.1988
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Ленинград кладбище 9 января
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