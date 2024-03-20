Рапопорт (Аксельрод) Генендель
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1898
Дата смерти22.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1921
Сын: Рапопорт Аркадий Ефимович
Отец ребёнка: Рапопорт Хаим Абрамович
Рождение ребёнка
06.09.1923
Отец ребёнка: Рапопорт Хаим Абрамович
г. Перяшин Черниговской области Украинской ССР
Смерть
22.01.1988
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Ленинград кладбище 9 января