Калужинова (Гоготова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Гоготова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.

Дочь: Калужинова Анастасия Устиновна

Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.

Дочь: Калужинова Пелагея

Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.

Дочь: Калужинова Анна Устиновна

Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Калужинова Ирина

Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Иустин Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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