Калужинова (Гоготова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.
Дочь: Калужинова Анастасия Устиновна
Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.
Дочь: Калужинова Пелагея
Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.
Дочь: Калужинова Анна Устиновна
Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Калужинова Ирина
Отец ребёнка: Калужинов Иустин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно