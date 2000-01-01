Привалов Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1925
Дочь: Бойченко Раиса Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Привалов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся
Мать ребёнка: не указана