Привалов Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалов Неизвестно Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1925

Дочь: Бойченко Раиса Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Привалов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Мать ребёнка: не указана

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