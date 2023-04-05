Иванова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Иванов Степан Никитич

Мать: Иванова Дарья Фёдоровна

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