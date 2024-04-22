Карванен (Хяргенен) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карванен Николай
Отец ребёнка: Карванен ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амалия
Отец ребёнка: Карванен ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карванен ?
Смерть
Неизвестно