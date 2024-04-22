Карванен (Хяргенен) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карванен (Хяргенен) Мария

Место рождения

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Устинья

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карванен Николай

Отец ребёнка: Карванен ?

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амалия

Отец ребёнка: Карванен ?

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карванен ?

Смерть
Неизвестно
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