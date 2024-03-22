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Головастиков Алексей Ермолаевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Головастиков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Головастиков Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Головастиков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Головастиков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Василиса Степановна

Смерть
1771
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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