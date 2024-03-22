Головастиков Алексей Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Головастиков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Головастиков Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Головастиков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Головастиков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Головастикова Василиса Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771