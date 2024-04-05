Komor (Jaworska) Stefania Около 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Komor (Jaworska) Stefania

Место рождения

Cydzyn/Dobrzyjałowo

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

Около 1927 г.р.
Около 1933 г.р.
Около 1934 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Jaworski Józef

Мать: Jaworska (Ponichtera) Józefa

Cydzyn/Dobrzyjałowo
Бракосочетание
23.10.1922

Муж: Komor Jan

Rajgród akt 112/1922
Рождение ребёнка
Около ?.08.1927

Дочь: (Komor) Irena

Отец ребёнка: Komor Jan

Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1933

Сын: Komor Stanisław

Отец ребёнка: Komor Jan

Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1934

Дочь: (Komor) Hanna

Отец ребёнка: Komor Jan

Kozłówka/Rajgród
Смерть
Неизвестно

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