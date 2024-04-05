Komor (Jaworska) Stefania
Место рожденияCydzyn/Dobrzyjałowo
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Jaworski Józef
Cydzyn/Dobrzyjałowo
Бракосочетание
23.10.1922
Муж: Komor Jan
Rajgród akt 112/1922
Рождение ребёнка
Около ?.08.1927
Дочь: (Komor) Irena
Отец ребёнка: Komor Jan
Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1933
Сын: Komor Stanisław
Отец ребёнка: Komor Jan
Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1934
Дочь: (Komor) Hanna
Отец ребёнка: Komor Jan
Kozłówka/Rajgród
Смерть
Неизвестно