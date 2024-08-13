Титова (Фурсова) Анна Ананьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Незнаева (Титова) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Такарева (Титова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Титов Иван Иванович
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Смерть
1791