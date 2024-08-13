Титова (Фурсова) Анна Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Фурсова) Анна Ананьевна

Место рождения

Подгорное, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорное, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Незнаева (Титова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Такарева (Титова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Титов Иван Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Титов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1791
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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