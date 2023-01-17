Волкова (Ларионова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ларионова) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ларионов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1911

Сын: Волков Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Сергеевич

Крюковка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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