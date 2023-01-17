Волкова (Ларионова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ларионов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1911
Сын: Волков Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Сергеевич
Крюковка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно