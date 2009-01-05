Гембицкий Адам Якубович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти26.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гимбицкий Якуб
Рождение ребёнка
07.02.1927
Сын: Гембицкий Бронислав Адамович
Мать ребёнка: Гембицкая Феля Брониславовна
Рождение ребёнка
26.11.1929
Дочь: Якубовская Роза Адамовна
Мать ребёнка: Гембицкая Феля Брониславовна
Рождение ребёнка
10.07.1937
Дочь: Смирнова Галина Адамовна
Мать ребёнка: Гембицкая Феля Брониславовна
Смерть
26.11.1938