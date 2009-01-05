Гембицкий Адам Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гембицкий Адам Якубович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

26.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гимбицкий Якуб

Мать: Гимбицкая Халима Мустафовна

Рождение ребёнка
07.02.1927

Сын: Гембицкий Бронислав Адамович

Мать ребёнка: Гембицкая Феля Брониславовна

Рождение ребёнка
26.11.1929

Дочь: Якубовская Роза Адамовна

Мать ребёнка: Гембицкая Феля Брониславовна

Рождение ребёнка
10.07.1937

Дочь: Смирнова Галина Адамовна

Мать ребёнка: Гембицкая Феля Брониславовна

Смерть
26.11.1938
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