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Гетьман Сергей Сергеевич
Гетьман Сергей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1983
Пол
Мужской
Отец
Гетьман Сергей Максимович
1958 г.р.
Мать
Рослякова Людмила Анатольевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1983
Отец:
Гетьман Сергей Максимович
Мать:
Рослякова Людмила Анатольевна
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