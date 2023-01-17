Артемьева Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева Анна Егорова

Артемьева Анна Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1838 по 1839

Дочь: Смирнова Александра Михайлова

Отец ребёнка: Артемьев Михайло Артемьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Михайлова

Отец ребёнка: Артемьев Михайло Артемьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
государственная крестьянинка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Михайло Артемьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close