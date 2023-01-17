Артемьева Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1838 по 1839
Дочь: Смирнова Александра Михайлова
Отец ребёнка: Артемьев Михайло Артемьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Михайлова
Отец ребёнка: Артемьев Михайло Артемьев
Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянинка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно