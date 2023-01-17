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Михайловская Лидия Алексеевна

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Место рождения

Носково-1, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.02.1889 ст.

Дата смерти

27.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Носково-1, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1930

Дочь: Король Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Король Яков Казимирович

Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Яков Казимирович

Смерть
27.10.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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