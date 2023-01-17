Михайловская Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1889 ст.
Дата смерти27.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1930
Дочь: Король Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Король Яков Казимирович
Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния