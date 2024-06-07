Федотова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

аф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова марьяна вячеславовна

Отец ребёнка: Федотов слава Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова валерия вячеславовна

Отец ребёнка: Федотов слава Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов слава Валерьевич

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