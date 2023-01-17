Тагиров Шакирджан Ахметзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагиров Шакирджан Ахметзянович

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Место рождения

Большие Ачасыры, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.02.1858

Дата смерти

14.01.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Ачасыры, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.01.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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