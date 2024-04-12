Кряквин Савелий Степанович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марина Савельевна
Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кряквин (рекрут С 1785) Фотий Савельевич
Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно