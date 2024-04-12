Кряквин Савелий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквин Савелий Степанович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кряквин Степан Борисович

Мать: Кряквина Евдокия Григорьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марина Савельевна

Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кряквин (рекрут С 1785) Фотий Савельевич

Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кряквин Федул Савельевич

Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кряквин Иван Савельевич

Мать ребёнка: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна

Смерть
Неизвестно
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