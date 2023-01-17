Баляева (Захарова) Августа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1914
Дата смерти30.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баляев Николай Петрович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1987
Линда, город Бор, Нижегородская область
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно
Мамакино, город Бор, Нижегородская область