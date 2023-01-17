Баляева (Захарова) Августа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баляева (Захарова) Августа Алексеевна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

18.11.1914

Дата смерти

30.09.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баляев Николай Петрович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баляев Николай Петрович

Смерть
30.09.1987
Линда, город Бор, Нижегородская область
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно
Мамакино, город Бор, Нижегородская область
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