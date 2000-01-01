Якушкин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якушкин Алексей Ипполитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Якушкина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Якушкина Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушкина Раиса