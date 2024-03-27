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Ильясов Яхия Исхакович

Место рождения

д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР

Дата рождения

1927

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Ильясов Исхак

Мать: не указана

д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильясова Мининур Миниахметовна

д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильясова Мининур Миниахметовна

Смерть
2018
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ
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