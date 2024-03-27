Ильясов Яхия Исхакович
Место рожденияд.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Дата рождения1927
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Ильясов Исхак
д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильясова Мининур Миниахметовна
д.Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Мусино, Куюргазинского района, РБ, РФ