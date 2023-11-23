Федор Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4162
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Матвей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно