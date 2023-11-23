Федор Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4162
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Матвей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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