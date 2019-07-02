Шапутько Виктор Юлиянович
Место рожденияРаховец
Дата рождения15.07.1928
Дата смерти02.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928
Отец: Шапутько Юлиан (Юлик)
Раховец
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Шапутько Раиса
Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна
Раховец
Рождение ребёнка
03.02.1958
Дочь: Драчиловская Мария
Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2019
Раховец