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Шапутько Виктор Юлиянович

Место рождения

Раховец

Дата рождения

15.07.1928

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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1956 г.р.
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928

Отец: Шапутько Юлиан (Юлик)

Мать: Шапутько Серафима Семёновна

Раховец
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шапутько Раиса

Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна

Раховец
Рождение ребёнка
03.02.1958

Дочь: Драчиловская Мария

Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапутько Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапутько Валентина Васильевна

Смерть
02.07.2019
Раховец
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