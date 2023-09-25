Емельянов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Николай

Мать: Ефремова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна

Мать ребёнка: Шиховцова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1978

Сын: Емемльянов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шиховцова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1979

Сын: Емельянов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шиховцова Надежда Николаевна

Смерть
25.07.1994

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