Емельянов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.07.1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна
Мать ребёнка: Шиховцова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1978
Сын: Емемльянов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шиховцова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1979
Сын: Емельянов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шиховцова Надежда Николаевна
Смерть
25.07.1994