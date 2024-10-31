Марфа Алексеева
Место рожденияПолевые Буртасы
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Алексей Николаев
Мать: не указана
Полевые Буртасы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мврия Емельянова
Отец ребёнка: Иван Емельянов
Рождение ребёнка
16.05.1894
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Емельянов
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Емельянов
Рождение ребёнка
16.10.1901
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Емельянов
Смерть
Неизвестно