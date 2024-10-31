Марфа Алексеева 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Алексеева

Место рождения

Полевые Буртасы

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Алексей Николаев

Мать: не указана

Полевые Буртасы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мврия Емельянова

Отец ребёнка: Иван Емельянов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.05.1894

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Емельянов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Емельянов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Емельянов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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